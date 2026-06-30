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İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! 40 dereceye yükselecek

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AA Giriş Tarihi:

İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! 40 dereceye yükselecek

İstanbul Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildirerek, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı.

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Foto - İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! 40 dereceye yükselecek

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtildi.

#2
Foto - İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! 40 dereceye yükselecek

Yarın öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının, nemle birlikte 40 dereceye kadar yükseleceği kaydedilen açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmaması gerektiği aktarıldı.

#3
Foto - İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! 40 dereceye yükselecek

Açıklamada, sıcak çarpmasına dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

#4
Foto - İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! 40 dereceye yükselecek

Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan da yaptığı açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların özellikle yarın Anadolu Yakası'nda 32 dereceye çıkmasının beklendiğini, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceye ulaşacağını belirterek, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara uyarıda bulundu.

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