  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye olmasa Ada Gazze’ye döner Müjdat topu karısına attı: ‘Ben değil Leyla sattı’ Almanya zaferi hiç unutulmayacak! Paraguay, 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti Çalışmak için zirveyi bekledi! Vatandaş'a yavaş NATO'ya hızlı Çok sayıda ilde sahte altın operasyonu! Bakan Gürlek detayları açıkladı 3 belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı: İçlerinde AK Partili belediye de var Sıcak gelişme: CHP'li belediye başkanı tutuklandı Eskişehir'de açtığı canlı yayında 5 kişiyi bıçaklayıp 75 yıl ceza alan saldırgan cezaevinde intihar etti Kabine bugün toplanıyor Avrupa ülkesinden korkutan istihbarat!
Gündem Yetkisini kötüye kullanmış: Kuşadası Kooperatif başkanına gözaltı
Gündem

Yetkisini kötüye kullanmış: Kuşadası Kooperatif başkanına gözaltı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yetkisini kötüye kullanmış: Kuşadası Kooperatif başkanına gözaltı

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı. Soruşturmanın, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz şekilde ekspertiz ücreti alındığı, ayrıca görev ve yetkinin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı yönündeki şikayetler üzerine başlatıldığı öne sürüldü

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltı alındı. Soruşturmanın, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz şekilde ekspertiz ücreti alındığı, ayrıca görev ve yetkinin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı yönündeki şikayetler üzerine başlatıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, kooperatifte yer alan bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan Öten'in götürüldüğü İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ayşe

Hüsnü Bey'in Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nde görevini kişisel çıkar için kullandığı iddia ediliyor. Allah'ın izniyle bu konuda adalet sağlanır, yetkilerini kötüye kullanan herkes hesabını verir. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin soruşturmayı sürdürmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanması umut edilir. Devlet kurumlarımız başta olmak üzere milletimizle birlikte her türlü haksızlığa karşı durmaya devam etmelidir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23