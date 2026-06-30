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Gündem Altın yalanı ellerinde patladı: İDDEF'ten iftiralara cevap
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Altın yalanı ellerinde patladı: İDDEF'ten iftiralara cevap

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Altın yalanı ellerinde patladı: İDDEF'ten iftiralara cevap

Cumhuriyet başta olmak üzere sol-Kemalist medyanın "İsmailağa'da altınlar kayboldu" diyerek ortaya attığı sinsi iftiralara İDDEF'ten tokat gibi cevap geldi. İddiaların tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz olduğunu açıklayan federasyon, kurumun hiçbir zarara uğramadığını belirterek yasal süreç başlatılacağını duyurdu.

Başta Cumhuriyet gibi sol/kemalist tandanslı medya organlarının ortaya attığı, “İsmailağa’da altınlar kayboldu” haberlerine dair İDDEF’ten açıklama geldi. İddiaların asılsız olduğunu vurgulayan İDDEF, iftiralara cevap verdi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), son günlerde sosyal medya platformlarında yer alan bazı haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 29 Haziran 2026 Pazartesi günü yazılı bir açıklama yayınladı.

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Açıklamada, İDDEF’in ve bazı vakıfların İstanbul Fatih Çarşamba’da faaliyet gösteren bir kuyumcuya borç para verdiği veya emanet altın teslim ettiği, söz konusu kuyumcunun da bu emanetlerle kaybolduğu yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi.

BAKANLIK VE VALİLİK DENETİMİNDE

İDDEF, Cumhurbaşkanlığı’nın 29 Kasım 2022 tarihli kararıyla Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü’ne sahip olduğunu hatırlatarak, mali işlemlerinin İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından düzenli olarak denetlendiğini, ayrıca gelir-gider tablolarının her yıl kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

ZARAR İDDİALARI YANLIŞ

İDDEF tarafından yapılan açıklamada, adı geçen kuyumcu veya herhangi bir üçüncü kişiye emanet olarak verilmiş altın, kıymetli maden ya da para bulunmadığı, kurumun bu kişi veya firma nedeniyle herhangi bir zarara uğradığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

“İTİBAR ETMEYİN”

Açıklamada ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya ve kurumun itibarını zedelemeye yönelik bu paylaşımların hiçbir somut bilgi, belge veya delile dayanmadığı belirtilerek vatandaşların mesnetsiz iddialara itibar etmemesi istendi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

İDDEF, adı geçen kuyumculuk firması veya yetkilileriyle herhangi bir borç ya da alacak ilişkisinin bulunmadığını yinelerken, kurumun itibarını hedef alan asılsız iddialarla ilgili tüm hukuki hakların kullanılacağını ve gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla duyurdu.

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Yorumlar

Ayşe

İDDEF, bildiğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı'nın güvendiği ve İçişleri Bakanlığı ile Valiliği tarafından denetlenen bir kurum. Bunca zaman Türk milleti için hizmet eden bu değerli dernek hakkında sol/kemalist medya organları tarafından haksız iddialarla hedef alınması çok üzücü. Herkesin bildiği gibi, İslam'ımızın da bize öğretmiş olduğu gibi, yalan söylemek ve itibarı zedelemek büyük bir günah. İDDEF, bu tür iftiralara karşı durarak hakikati ortaya koydu ve asılsız iddiaları yalanladı. Allah, milletimizi ve kurumlarımızı korusun!

Cengiz

Bütün hırsızlar her kesi hırsız gösterecekler ki,kendilerini yalnız hisetmesinler biz deki İslam karşıtı malum zihniyet hep bu argümanı kullanır
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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