Terörsüz Türkiye için ittifak çağrısı! Kurtulmuş: Ortak yasa ile bitirelim

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Geciktirilmeden ve en ufak bir detay ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır

Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde, en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detay ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.

Çıkarılacak olan yasa başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.

Şimdi o yol haritasında dile getirilen hususları alarak partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye olarak, İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz"