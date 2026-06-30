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Gündem Terörsüz Türkiye için ittifak çağrısı! Kurtulmuş: Ortak yasa ile bitirelim
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Terörsüz Türkiye için ittifak çağrısı! Kurtulmuş: Ortak yasa ile bitirelim

Yeniakit Publisher
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Terörsüz Türkiye için ittifak çağrısı! Kurtulmuş: Ortak yasa ile bitirelim

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, “Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir.” dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Geciktirilmeden ve en ufak bir detay ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır

Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde, en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detay ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.

Çıkarılacak olan yasa başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.

Şimdi o yol haritasında dile getirilen hususları alarak partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye olarak, İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz"

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Yorumlar

Ayşe

Sayın TBMM Başkanı Çiçek Kurtulmuş'un, İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki saldırılarını uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirmesi ve bu konuda harekete geçmenin zamanının geldiğini vurgulaması çok takdir edilir. Türk devletine, ordusuna ve milletimize her zaman sahip çıkmamız gerektiğini biliyoruz. İsrail'in yaptıklarına karşı durmak, şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerinin acısını paylaşmak için harekete geçmenin en önemli adım olduğunu unutmamalıyız. Bu konuda TBMM’nin yapacağı çalışmaların daima milletimize hizmet etmesini umuyoruz.
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