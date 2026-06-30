Yabancı sayısı daha da azaltılmalı mı? TFF'nin kararı futbol dünyasını ikiye böldü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili resmi açıklama yayımladı. Federasyon, Süper Lig'de 2026/27 sezonunda 10+4 yabancı kuralında değişiklik olmayacağını açıkladı. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunduğu bildirildi.

AVRUPA İLE REKABETE DARBE Mİ?

Özellikle Avrupa'da mücadele edecek olan büyük kulüplerin yabancı sayısının artırılması yönünde talepleri bulunurken, TFF'nin kararında sabit kalması, farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bir kısım futbol çevreleri, yabancı sayısındaki kısıtlamanın Avrupa arenasında mücadele edecek takımlarımızı diğer ülke takımları karşısında kadro olarak sıkıntıya düşüreceğini, bununu da eşit rekabet ortamını ortadan kaldıracağını savundu. Bir çok kulubün yabancı oyuncularla uzun süreli ve yüksek maliyetli sözleşmeler yapmış olmasının da kulüpler adına maddi bir handikap oluşturacağı ifade edildi.

YERLİ OYUNCUYA YÖNELMEK ŞART!

Yerli futbolculara yönelmek gerektiğine işaret eden bir kısım çevreler ise, "TFF'nin kararı olumlu ancak yetersiz. A Milli Futbol takımımızın Dünya Kupası'nda yaşattığı hayal kırıklığı ortada. Ligimizde yerli futbolcular, özellikle genç yetenekler daha fazla şans bulmalı. Bu hem yurtdışına yerli oyuncu transferini kolaylaştırarak ülkemize döviz girdisi sağlayacak hem de milli takımlara yönelik futbolcu havuzumuzu genişletecektir. Federasyonun önümüzdeki yıllarda yabancı oyuncu sayısını daha da düşürmesi, ülkemiz futbolunun geleceği adına elzemdir" görüşünü paylaştılar.