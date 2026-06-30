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Altının kilogram fiyatı yeniden düşüşe geçti

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AA Giriş Tarihi:

Altının kilogram fiyatı yeniden düşüşe geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 51 bin 500 liraya düştü.

#1
Foto - Altının kilogram fiyatı yeniden düşüşe geçti

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 970 bin lira, en yüksek 6 milyon 95 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 51 bin 500 lira oldu.

#2
Foto - Altının kilogram fiyatı yeniden düşüşe geçti

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 103 bin liradan tamamlamıştı.

#3
Foto - Altının kilogram fiyatı yeniden düşüşe geçti

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 600 milyon 225 bin 207,56 lira, işlem miktarı ise 925,35 kilogram oldu.

#4
Foto - Altının kilogram fiyatı yeniden düşüşe geçti

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 35 milyon 901 bin 295,36 lira olarak gerçekleşti.

#5
Foto - Altının kilogram fiyatı yeniden düşüşe geçti

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

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