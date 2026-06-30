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Gündem Bakan Gürlek’ten çetelere dair net mesaj! Şah damarlarını kökünden kesiyoruz
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Bakan Gürlek’ten çetelere dair net mesaj! Şah damarlarını kökünden kesiyoruz

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Bakan Gürlek’ten çetelere dair net mesaj! Şah damarlarını kökünden kesiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, "Yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız. Geçen hafta 81 ilimizdeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz genelge ve cuma günü ülke çapında sokak çetelerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonların ardından, bu sabah da Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde iki önemli operasyon için düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında ise yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi. MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL'yi bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi” ifadelerini kullandı.

 

'ZERRE TAVİZ VERMEDEN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Gürlek, "Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu başarılı operasyonları büyük bir gizlilik ve kararlılıkla yürüten Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kamu düzeninden zerre taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

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Yorumlar

Ahmet

Bu haber, milletine hizmet eden devletimizin çeteler ve suç örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi gösteriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları gayet net; bu karanlık yapılar ne kadar sır saklasa da Allah izin vermezse ortaya çıkarlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, yandaşlarımızın huzurunu bozan ve gençlerimizi kötü yollara sürükleyenlerin peşinden koşuluyoruz. Ankara ve Bakırköy'de yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerle birlikte, bu karanlık yapılar finanse edenlere de el konulmuş. Şah damarlarına kadar inen bu mücadeleyle milletimizin huzuruna kavuşmak için büyük bir adım atılmış. Bu güzel haberi okuyup Allah'ıma hamd ediyor, devletimize ve güvendiğimiz kurumlarımıza olan minnet duygumuzu ifade ediyorum.
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