Vahşetten umuda yolculuk: İspanya 20 hasta Filistinli çocuğu Madrid'e getirdi!

Sağlık Bakanı Monica Garcia, Filistinli çocukların aileleriyle birlikte Madrid'e gelmesini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyurdu.

Garcia, "Bu altıncı tahliye kapsamında, 20 Filistinli çocuk ve aileleri İspanya'ya ulaştı. Hastanelerimizde ihtiyaç duydukları bakımı görmek üzere vahşeti geride bırakıyorlar. Buraya korkuyla ama aynı zamanda umutla geliyorlar. Bu, ulusal bir gurur kaynağı." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı'nın mesajını X'teki hesabından etiketleyerek açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez de "Hiçbir insan, hele ki hiçbir çocuk, Gazze'de yaşanan dehşeti yaşamak zorunda kalmamalı. Ülkemiz bugün, ihtiyaç duydukları tedaviyi alabilmeleri için 20'si çocuk olmak üzere 100 Filistinliyi ailece ağırlıyor. Onlara bakmak ahlaki bir yükümlülüktür. Aynı şekilde, barış içinde bir eve dönme haklarını savunmak da öyle. Kayıtsızlık asla bir seçenek olamaz." ifadelerini kullandı.