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Gündem Edirne'de çiftçinin bir yıllık emeği yandı: 750 dönüm buğday kül oldu
Gündem

Edirne'de çiftçinin bir yıllık emeği yandı: 750 dönüm buğday kül oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Edirne'de çiftçinin bir yıllık emeği yandı: 750 dönüm buğday kül oldu

Edirne'de tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek hasadı yapılmamış buğday tarlalarına sıçradı. İtfaiye, orman ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 750 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyü yakınlarında hasadı tamamlanan bir tarlada henüz elirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki ekili tarlaları da sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Çevre köylerden gelen çiftçiler de traktörlerinin arkasına bağladıkları pulluklarla yangının ilerleyişini durdurmak için tarlaları sürerken, su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Kentin birçok noktasından görülen yoğun dumanların yükseldiği yangında, ekipler alevlerin çevredeki diğer ekili alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yaklaşık 750 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

 

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