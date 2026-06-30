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Gündem Çapkanlar'a operasyonda şok detaylar! Uyuşturucuyu tuvalete gizlemişler
Gündem

Çapkanlar'a operasyonda şok detaylar! Uyuşturucuyu tuvalete gizlemişler

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Çapkanlar suç örgütüne ait 5 milyar liralık yasa dışı bahis ve kara para trafiğine yönelik düzenlenen dev operasyondan şok görüntüler sızdı. Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı lüks adreslerden birinde, zehir tacirlerinin yarım kilo uyuşturucu maddeyi tuvalet deliğine gizlemeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Milletin kanını emen yasa dışı bahis baronlarına ve zehir şebekelerine yönelik yürütülen amansız mücadelede sinsi çark bir kez daha tarumar edildi. Çapkanlar suç örgütüne yönelik yaklaşık 5 milyar 66 milyon liralık yasa dışı bahis gelirinin aklandığının tespit edildiği soruşturmaya ilişkin yeni operasyon görüntüleri paylaşıldı. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerden birinde tuvalete gizlenmiş yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Çapkanlar suç örgütüne yönelik yaklaşık 5 milyar 66 milyon liralık yasa dışı bahis gelirinin aklandığının tespit edildiği soruşturmaya ilişkin yeni operasyon görüntüleri ortaya çıktı. Baskın yapılan adreslerden birinde tuvalete gizlenmiş yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

OPERASYONDAN YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya ilişkin operasyon görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.  İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskın yaptığı adreslerden birinde gerçekleştirilen aramada, tuvalete gizlenmiş yarım kilo uyuşturucu madde bulundu.

Görüntülerde ekiplerin tuvalette yaptıkları arama ve uyuşturucu maddeyi çıkardıkları anlar yer aldı.

5 MİLYAR LİRALIK KARA PARA TRAFİĞİ

Bilirkişi raporları, MASAK mali analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından elde edilen veriler doğrultusunda, Çapkanlar suç örgütü üyelerinin yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı belirlendi. Soruşturmada, 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 liralık suç gelirinin bu yöntemle aklandığı tespit edildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konulurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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