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Dünya Dershanenin çatısı çöktü: 14 çocuk öldü
Dünya

Dershanenin çatısı çöktü: 14 çocuk öldü

Yeniakit Publisher
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Dershanenin çatısı çöktü: 14 çocuk öldü

Kardeş ülke Pakistan'da bir dershanenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 14 çocuk hayatını kaybetti, 5’i ağır 19’u ise yaraladı. Başbakan sorumluların acilen hesap vermesi çağrısı yaptı.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinde bir dershanenin çatısı çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 14 çocuğun hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, 5'i ağır toplam 19 çocuğun yaralandığını ifade ederek, çocukların hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

BAŞBAKAN: SORUMLULARI HEMEN BULUN!

Pencap Eyalet Başbakanı Meryem Navaz, emniyet ve yerel yönetim yetkililerine talimat vererek, çatının çökmesinde ve çocukların ölümünde ihmali veya sorumluluğu bulunan kişilerin acilen tespit edilmesini ve haklarında derhal cezai işlem başlatılmasını istedi.

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