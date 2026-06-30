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Gündem 3 belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı: İçlerinde AK Partili belediye de var
Gündem

3 belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı: İçlerinde AK Partili belediye de var

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3 belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı: İçlerinde AK Partili belediye de var

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz köpek saldırıları sonrası 3 belediye başkanı hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin vatandaşların can güvenliğini tehdit eden olaylar ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik iddialar kapsamında yürütülen incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

"BELEDİYELER GEREKLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİ"

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, son 2 yılda ise 37 vatandaşın köpek saldırıları nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Erzurum’un Narman (AK Parti) ilçesinde de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar’ın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ifade edildi.

 

Yaşanan olayların ardından yapılan incelemelerde, Köyceğiz Belediyesine (CHP) ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin mevzuata uygun yerine getirilmediği tespit edildi.

Narman Belediyesinin ise sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı ve bu ihmal sonucunda köpek saldırısının meydana geldiği, belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirildi.

 

2 BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA, 1 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA ÖN İNCELEME

Bu kapsamda, görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi.

Şanlıurfa’nın Hilvan (DEM) ilçesinde ise belediyenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da ön inceleme izni verildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanması konusunda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

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Yorumlar

Ahmet

Bu ülkede başkanımızın, milletimizin güvenliği için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığı bir dönemde, bazı belediye başkanları görevi ihmal ediyorlar. Köyceğiz ve Narman gibi ilçelerde sahipsiz köpekler yüzünden çocuklarımız tehlikede. İnsan hayatı, devletin en önemli sorumluluğudur. Bu olaya göz yummak olmaz. Köyceğiz'deki Ali Erdoğan ve Narman'daki Aydemir Adem Kınalı belediye başkanlarına soruşturma açılması çok doğru bir adım. Hilvan'daki Serhan Paydaş hakkında da ön inceleme başlatılmış olması umut verir, Allah razı olsun İçişleri Bakanlığı'ndan. Şimdi bu gibi olayların tekrar yaşanmaması için gereken önlemler alınmalı ve vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanmalıdır.
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