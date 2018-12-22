Vali Varol, şehidimizin çocuğunu kırmadı

Eşi Funda Varol ile birlikte şehidin eşi Neslihan Ay ile çocukları Beyza ve Alp Ertunga’yı evlerinde ziyaret eden Amasya Valisi Dr. Osman Varol, daha önceki görüşmelerinde birlikte oyun konsolu oynama isteğini kırmadı.

"Çok keyifli vakit geçirdik"

Uzun süre sohbet ettikleri ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Varol, “Şehidimizin emaneti Alp Ertunga’ya bir söz vermiştim. Oyun konsolunda bir futbol maçı yapacaktık. Bugün sözümü yerine getirmek nasip oldu. Çok keyifli vakit geçirdik. Futbol maçına gelince bir hayli direndim ama gençlik temposu üstün geldi ve evladımız beni mağlup etti” dedi.