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Vali Ömer Toroman Emet’i ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Korona Virüs (Covid 19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında Emet ilçesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:40:08 -
Vali Ömer Toroman Emet’i ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Korona Virüs (Covid 19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında Emet ilçesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Toraman, yol kontrolü gerçekleştiren trafik ekiplerini de ziyaret etti.


Vali Ömer Toroman, Emet Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda Korona virüsle mücadele kapsamında (Covıd19) yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan tedbirler ile yapılan uygulamalar ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Toraman, Emet Hisarcık yolu yenice köy kavşağında uygulama yapan trafik ekiplerini ziyaret etti ve yapılan çalışmalar hakkında Emet Kaymakamı Hasan Çiçek’ten bilgiler aldı.


Emet ziyaretinde Vali Toraman’a Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Ersan, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım da eşlik etti.


Vali Toraman ve bereberindeki heyet, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Hisarcık ilçesine geçti.

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