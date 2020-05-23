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Vali Oktay Çağatay’ın “Ramazan Bayramı” Mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:17:13 -
Vali Oktay Çağatay’ın “Ramazan Bayramı” Mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Vali Çağatay mesajında şu ifadelere yer verdi. “Yüce Allah’ın, bizleri birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Ramazan Bayramı’na ulaştırmış olmasının sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihimizin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı müstesna zamanlardır. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle bu bayramı büyüklerimiz, komşularımız ve akrabalarımızla birlikte geçirememenin burukluğunu yaşıyoruz. Bayram hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bu bayramda sokağa çıkma yasağı kurallarına riayet ederek bayramı evimizde geçirelim. Büyüklerimizle, komşularımız ve akrabalarımızla olan bayramlaşmamızı telefon veya diğer iletişim araçlarıyla yapmaya gayret gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Bitlisli hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar, bu kutsal vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, herkese aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, selam ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

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