Savunmada tüm ayarları uçuracak hamleyi yaptı Beşiktaş...
Savunmada tüm dengeleri değiştirecek hamleyi yaptı Beşiktaş... Son teklifini ilettiler ama...
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Savunmada tüm dengeleri değiştirecek hamleyi yaptı Beşiktaş... Son teklifini ilettiler ama...
Beşiktaş, 2025 yazında Schalke'ye 6 milyon euro ödeyerek Taylan Bulut'u kadrosuna katmıştı. Genç sağ bekle 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. 20 yaşındaki futbolcudan beklentiler büyüktü. Fakat geçen sezon Süper Lig'de sadece 7 maça çıkabildi. Sahada ise 445 dakika kaldı.
Almanya doğumlu futbolcunun yerli statüsünde oynayıp oynayamayacağı da bir dönem tartışılmıştı. Beşiktaş Kulübü, "Futbolcumuz Taylan Bulut'un T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup resmen tescil edilmiştir. Böylece oyuncumuz yerli statüsünde forma giyebilecektir" açıklamasıyla belirsizliği bitirdi.
Beşiktaş'ta Amir Murillo'nun yedeği olan Gökhan Sazdağı, Çorum FK'nın yolunu tuttu. Şu anda mevcut kadroda Murillo ve Taylan dışında sağ bek yok. Bundesliga temsilcisi Augsburg'un, Taylan için teklif sunduğu öğrenildi. Ancak Kartal olumlu geri dönüş yapmadı. 1.88 boyundaki futbolcu yeni sezonda yedek olarak değerlendirilecek.
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