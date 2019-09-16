Vali Köşger; “Menderes; cumhuriyet tarihimizde bir dönemine damgasını vurmuştur” AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, demokrasi şehidi Başvekil Adnan Menderes’in ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, demokrasi şehidi Başvekil Adnan Menderes’in ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Vali Köşger, mesajında; “Efeler diyarı Aydın’ımızın yetiştirdiği, kurtuluş savaşı gazisi, demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes; Cumhuriyet tarihimizde bir döneme damgasını vurmuş, yaptığı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmuş güzide devlet adamlarımızdandır.

Ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilen merhum Menderes ve arkadaşlarının demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar bizler için yol gösterici olmaya devam etmektedir.

Bu bağlamda, Aydın’ın yiğit evladı Merhum Menderes’in aziz hatırasını ölümsüzleştirmek üzere Çakırbeyli’de inşa ettiğimiz ‘Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde sona yaklaştığımızı ifade eder, aramızdan ayrılışının 58 inci yıldönümünde Başvekil Adnan Menderes’i ve dava arkadaşlarını saygı ve rahmetle anarım” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.