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Vali Kaymak: “Ovalarda bir milyon 200 bin dekar alanda sebze, meyve, fındık ve çeltik üretilmekte”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, “Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü gibi üç tane ovamız var.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:35
Vali Kaymak: “Ovalarda bir milyon 200 bin dekar alanda sebze, meyve, fındık ve çeltik üretilmekte”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, “Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü gibi üç tane ovamız var. Bu ovaların toplam bir milyon 200 bin dekara yakın bir alanında sebze, meyve, fındık ve çeltik üretilmektedir” dedi.


Samsun Valiliği himayesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nün ev sahipliğinde 6. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında konuşa Sempozyum Başkanı Leyla Demirsoy, üzümsü meyvelerin çok cazip görünümleri ve lezzetleri, sağlık üzerine son derece olumlu etkileri nedeniyle tüketicilerin ilgisini çektiğini söyledi.



“Bilgi alışverişinde bulunulacak”


OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise sempozyumun kendilerine yabancı olmadıkları şeyleri çağrıştırdığını ifade ederek, “Elle tutup, gözle gördüğümüz, tadını bildiğimiz güncel hayatımızda olan meyveleri bu sempozyumda konuşacağız. Sizler bu sempozyumda bilimsel olarak dünden bu güne taşınan bu değerlerin bu günden yarına taşınması adına hem de ekonomik bir değer taşıyarak bilgi üretimine, teknoloji üretimine katkı sağlayacak bilgi alışverişinde bulunacaksınız” dedi.



“Türkiye önemli bir tarım ülkesi”


Samsun Valisi Osman Kaymak da, Türkiye’nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu vurgulayarak, “Her geçen gün dünyada tarım ve gıda kritik ve önemi haiz bir alan olmaya devam ediyor. O anlamda sizlerin bu çalışmaları bütün insanlık için çok önemli. Tabi ki, bunları yaparken de gelir elde edip ülkemizin kalkınmasına katkı yapmamız lazım. Aslında buna Samsun açısından baktığımızda da Samsun Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden birisi. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü gibi üç tane ovamız var. Bu ovaların toplam bir milyon 200 bin dekara yakın bir alanında sebze, meyve, fındık ve çeltik üretilmektedir. Tarım Bakanlığımız da bütün kuruluşları Samsun’da örgütleyerek Tarım Bakanlığının taşrada nerde bir kuruluşu varsa mutlaka o Samsun’da kurulmuş. Çünkü Bakanlığımız ve merkezi hükümet Samsun’un bu önemini görerek hemen hemen bütün Araştırma Laboratuvar Merkezleri, Araştırma Kurumları, Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi gibi bütün birimlerini bu şehirde kurgulayarak bölgeden tarımı yönlendirmeye çalışmış ve bence de çok doğru bir iş olmuş” diye konuştu.


Sempozyumun ardından Vali Kaymak, OMÜ UZEM Konferans Salonu fuaye alanında piyasada kilosu 60 lira olan maviyemiş meyvesinin fotoğraf sergisini gezerek, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Demirsoy’dan bilgi aldı. Sempozyuma ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, TAGEM Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Gökhan Kızılcı, OMÜ ve çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:35
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