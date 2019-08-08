0553 313 94 23

Vali Kaldırım’dan kurban bağışı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
Vali Kaldırım’dan kurban bağışı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulundu.


İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Vali Çetin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Müftü Sarıkaya’dan bilgi alan Vali Kaldırım daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardıma muhtaç, mazlum ve mağdurlara el uzatmak amacıyla başlattığı "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek amacıylabağışta bulundu.


Kurban Bayramı’na az bir süre kaldığını belirten Vali Kaldırım, Türkiye Diyanet Vakfı’nın başlattığı böylesi önemli bir kampanyaya imkanı olan herkesin destek olması tavsiyesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitki odaklı beslenme küresel ısınmada kilit rol oynuyor
    1. Bitki odaklı beslenme küresel ısınmada..
    2. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    3. Iphone kullanıcılarına kötü haber!..
    4. Doğaya salınan Mısır akbabasını..
    5. Şanlıurfa’da boş arazide erkek cesedi..
    6. 1 milyon lira hibe alan tesis incelendi
    7. Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski..
    8. İsmail Emrah Karayel, "Lavanta denince..
    9. BM uyardı: “İklim değişikliğini..
    10. Otel ismi kullanarak sahte rezervasyon..
    11. 5 aylık bebek meclisi karıştırdı!
    12. Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3..
    13. Denizli Bozkurt deprem son dakika..
    14. Denizli’deki deprem Afyonkarahisar’da..
    15. İzmir'de bayram tedbirleri
    16. Hindistan'daki seller
    17. Dağ yamacında mahsur kalan keçiyi AKUT..
    18. Muratpaşa’da sporun geleceği güvende
    19. Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar..
    20. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü..
    21. Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
    22. İstanbul Havalimanı’nun robotları..
    23. Nusaybin’de otobüs devrildi: 10 yaralı
    24. Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi; 1..
    25. AİÇÜ yüzde 92’lik doluluk oranına..
    26. Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını..
    27. Hükümet yetkililerinden bomba iddia!..
    28. Pakistan, Hindistan’la tren..
    29. M3 para arzı azaldı
    30. Kuran kursları arasında düzenlenen..
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru