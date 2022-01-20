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Yerel Vali duyurdu! TAG Otoyolu tamamen ulaşıma açıldı
Yerel

Vali duyurdu! TAG Otoyolu tamamen ulaşıma açıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun tamamen ulaşıma açıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 10:27:00 -
Vali duyurdu! TAG Otoyolu tamamen ulaşıma açıldı

Vali Gül, AA muhabirine, önceki gün akşam saatlerinden itibaren ekiplerin otoyol güzergahında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Karla mücadele anlamında kent genelinde 6 bin personelin emek verdiğini anlatan Gül, "En zorlu noktalardan birisi TAG Otoyolu'ydu. Şu an itibarıyla otoyolu tamamen ulaşıma açtık. Don olaylarına karşı herkesin yine de dikkatli olmasını, kar lastiği olmayan araçlarla seyahate çıkılmamasını özellikle istiyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, bu süreçte sürekli desteklerini hissettikleri Adalet, Ulaştırma ve Altyapı ve İçişleri bakanlıklarına, bölge milletvekillerine, belediyelere, AFAD, Türk Kızılay ve güvenlik güçlerinin ekiplerine teşekkür etti.

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