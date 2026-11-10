Vali Çeber ve Başkan Tahmazoğlu Tokat'ta Gaziantepli üniversite öğrencileriyle buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, farklı şehirlerde üniversite eğitimi gören Gaziantepli gençlerle buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile birlikte Tokat’a giden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, burada eğitim hayatını sürdüren Gaziantepli üniversite öğrencileriyle buluştu. Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun da katıldığı programda öğrencilerle sohbet edilerek Gaziantep’ten getirilen ikramlar ve hediyeler verildi.

GENÇLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin eğitim yolculuklarında desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, “Eğitim hayatını farklı şehirlerde sürdüren öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Üniversite öğrencilerimize sağladığımız nakdi eğitim desteğimiz başta olmak üzere; eğitimden spora, sosyal faaliyetlerden gençlik çalışmalarına kadar pek çok alanda öğrencilerimizin yanındayız. Gençlerimizin eğitim yolculuğunu kolaylaştırmak, hayallerine ve hedeflerine destek olmak için her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz Gaziantepli üniversite öğrencileri buluşmalarımızda Tokat’ta eğitim gören öğrencilerimiz ile bir araya geldik.. Gaziantep Valimiz Kemal Çeber, Tokat Valimiz Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile gençlerimizle buluştuk, sohbet edip fikirlerini ve taleplerini dinledik. Gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya, her fırsatta onlarla bir araya gelmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kendilerini misafir eden Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.