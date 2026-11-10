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Samsung Galaxy S26 Ultra TIME listesinde! 2026’nın en iyi buluşları arasına girdi

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Samsung Galaxy S26 Ultra TIME listesinde! 2026’nın en iyi buluşları arasına girdi

TIME dergisi, Samsung Galaxy S26 Ultra’yı 2026’nın en iyi buluşları arasında gösterdi.

#1
Foto - Samsung Galaxy S26 Ultra TIME listesinde! 2026’nın en iyi buluşları arasına girdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı bölgelerinden yazar ve editörlerin hazırladığı liste, özgünlük, etkinlik, yenilikçi hedefler ile etki gibi kriterler doğrultusunda yılın önemli yeni ürünlerini ve fikirlerini değerlendiriyor.

#2
Foto - Samsung Galaxy S26 Ultra TIME listesinde! 2026’nın en iyi buluşları arasına girdi

Bu kapsamda listede yer alan Galaxy S26 Ultra, kamera sistemi, performansı ve Galaxy AI özellikleriyle gelişmiş Galaxy S serisi deneyimini sunuyor. Dahili "Gizlilik Ekranı" teknolojisine sahip akıllı telefon, yatay sabitleme özellikli video teknolojisi ve içerik üretimini destekleyen araçlar barındırıyor. Böylece Galaxy cihazları, TIME'ın her yıl yayımladığı listede dördüncü kez yer alma başarısı gösterdi.

#3
Foto - Samsung Galaxy S26 Ultra TIME listesinde! 2026’nın en iyi buluşları arasına girdi

Galaxy S26 Ultra'nın yanı sıra şirketin "AI Vision" özellikli "Bespoke AI Family Hub" buzdolabı ve "Odyssey G8" oyuncu monitörü de listede yer buldu. Yapay zeka destekli gıda yönetimi, mutfak deneyimi ve eller serbest kullanım kolaylığı sunan söz konusu buzdolabında bulunan AI Vision teknolojisi, taze ve işlenmiş gıdaları tanıyıp takip edebiliyor, böylece yemek planlama ile market alışverişini kolaylaştırıyor.

#4
Foto - Samsung Galaxy S26 Ultra TIME listesinde! 2026’nın en iyi buluşları arasına girdi

Takvim, hatırlatıcı ve tarif önerileri sunan buzdolabının kapıları, hafif dokunuşla veya basit sesli komutla açılabiliyor. 6K oyuncu monitörü 32 inçlik Samsung Odyssey G8 ise 4K oyun standartlarının ötesinde performansıyla öne çıkıyor. Yüksek görüntü netliği sunan ürün, oyun oynarken ve birden fazla işle uğraşırken kullanım kolaylığı sağlıyor. Ürün, "Dual Mode" özelliği sayesinde kullanıcıların yüksek görüntü netliği ile hızlı tepki süresi arasında kolayca geçiş yapmasına olanak tanıyor.

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