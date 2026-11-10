Onay süreci tamamlandı! Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın aldı

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemlerine ilişkin gerekli izin ve onayların alındığını duyurdu.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, pay devir işlemleri kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yürütülen süreçler tamamlandı.

Açıklamada, ilgili mevzuat uyarınca pay devir işlemleri için gerekli izin ve onayların alındığı bildirildi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, konuya ilişkin daha önce 17, 25 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde de KAP üzerinden açıklamalarda bulunmuştu.