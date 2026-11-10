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Gündem Ümit Özdağ Mustafa Kemal’i andı: Sen rahat uyu Atam! Ümit Özdağ var
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Ümit Özdağ Mustafa Kemal’i andı: Sen rahat uyu Atam! Ümit Özdağ var

Yeniakit Publisher
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Ümit Özdağ Mustafa Kemal’i andı: Sen rahat uyu Atam! Ümit Özdağ var

Zafer Partisi’nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ, ​Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde yayınladığı mesajında Atatürk’e seslenerek “Söz veriyorum. Rahat uyu Atam, biz varız” dedi.

Daha önce yaptığı "Atatürk'ü sevmeyenlerin canı cehenneme" çıkışıyla Kemalistlerin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Ümit Özdağ, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal ve istikbalimizin mimarı Gazi ​Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yılında, onu sadece süslü sözlerle ve yılda bir gün ananlara karşı tek bir hakikati hatırlatıyorum: Atatürk’ü anlamak, onun bıraktığı mirası amasız, fakatsız korumaktır! Türk Milleti'nin Büyük Atasını saygı ve rahmetle anıyor, onun kurduğu cumhuriyeti, yarattığı devrimleri ve ortaya koyduğu büyük ülküyü ebediyen yaşatacağımıza dair bir kez daha söz veriyorum. Rahat uyu Atam, biz varız, Zaferini koruyacağız!"

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Yorumlar

Eg

Ne mutlu Türküm diyene Mustafa Kemal Atatürk ,patlayın ulan

Türk

Aaaa bu da mı buradaymış
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