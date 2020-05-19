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Vali Bilmez’den Kadir Gecesi mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:11:51 -
Vali Bilmez’den Kadir Gecesi mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Mübarek Ramazan ayına veda ettiğimiz şu günlerde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Mükâfatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, sevginin herkesi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanının bulunduğu Kadir Gecesi’nin, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumu toplum yapan özelliklerin başında sayılabilecek olan saygı ve sevginin bu gecede gönüllerde hayat bulacağına inanmaktayım. Bu mübarek gecede, ülkemizde ve tüm dünyada öncelikle sağlık ve huzurun hakim olması en büyük arzumuzdur. Bu duygularla tüm İslâm Aleminin Kadir Gecesi’ni kutlar, bu özel gecenin bütün insanlığa iyilikler, güzellikler ve hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.

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