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Aktüel

Vali Atay’dan şehit ailesine babalar günü ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Uzman Çavuş Ercan Çelik’in ailesine babalar günü ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:24:31 -
Vali Atay’dan şehit ailesine babalar günü ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Uzman Çavuş Ercan Çelik’in ailesine babalar günü ziyareti gerçekleştirdi.


2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ikamet eden Uzman Çavuş Ercan Çelik’in ailesine Düzce Valisi Cevdet Atay babalar günü ziyareti gerçekleştirdi. Şehit Uzman Çavuş Ercan Çelik’in baba ocağında anne Şehrinaz ve baba Muhammet Çelik ile sohbet eden Vali Atay, baba Muhammet Çelik’in babalar gününü kutladı.

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