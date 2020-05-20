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Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Her kısıtlamanın kalktığı saatlerde, hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Birlikte başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 08:56:00 -
Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde hep hafta sonlarında ve resmi tatillerde Hükümetimiz sokağa çıkmaya ilişkin kısıtlama kararı alıyor. Bu kararlara İstanbul gerçekten riayet ediyor, harfiyen uyuyor. Her kısıtlamanın kalktığı saatlerde, hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Birlikte başarıyoruz." dedi.

İstanbul Valiliği, Kadir Gecesi dolayısıyla Eyüpsultan Camisi'nde program düzenledi.

Sanatçı Ahmet Özhan, Dursun Ali Erzincanlı ile İskender Pala'nın katıldığı programda ilahiler seslendirildi.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dualar edilen gece sosyal medyadan canlı olarak yayımlandı.

Programa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün çok özel bir gece. On bir ayın sultanı ramazanın artık son günleri, ama içinde özel bir gece var: Kadir gecesi. Hep birlikte onu idrak ediyoruz. Valilik olarak Eyüp Sultan Camisi'nde program hazırladık. Kıymetli Ahmet Özhan, Dursun Ali Erzincanlı, İskender Pala Hocamız, il müftümüz ve Metin Hocamız Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı." diye konuştu.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle hafta sonları ve tatil günlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin de Yerlikaya, kararlara riayet eden İstanbullara teşekkür etti.

"Zor günlerden geçiyoruz"

Yerlikaya, "Salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde hep hafta sonlarında ve resmi tatillerde Hükümetimiz sokağa çıkmaya ilişkin kısıtlama kararı alıyor. Bu kararlara İstanbul gerçekten riayet ediyor, harfiyen uyuyor. Her kısıtlamanın kalktığı saatlerde, hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Birlikte başarıyoruz. Şunu söylemem lazım artık ramazan dün geldi, bugün Kadir gecesi, üç gün sonra bayram. Allah, bu gece bir ömre bedel bir ibadet fırsatı veriyor. Gerçekten bu gecenin kıymetini bilmeyi Allah hepimize nasip etsin. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz hemşehrilerimizden. Zor günlerden geçiyoruz. Salgınla ilgili olan bu imtihandan yüzümüzün akıyla bir an önce çıkmayı, çifte bayram yapmayı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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