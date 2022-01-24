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Gündem Vali Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da mesai saati erken bitecek
Gündem

Vali Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da mesai saati erken bitecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımdaki aksamaları engellemek amacıyla kamu ve kuruluşlarında mesai saatinin 15.30'da sona ereceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 14:58:00 -
Vali Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da mesai saati erken bitecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da sona erecek" ifadelerini kullandı.

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