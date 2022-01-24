Vali Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da mesai saati erken bitecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımdaki aksamaları engellemek amacıyla kamu ve kuruluşlarında mesai saatinin 15.30'da sona ereceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da sona erecek" ifadelerini kullandı.
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