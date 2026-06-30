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Malatya'da deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor: Darende'de anahtar mutluluğu!

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Malatya'da deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor: Darende'de anahtar mutluluğu!

Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde inşa edilen 142 deprem konutu, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

#1
Foto - Malatya'da deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor: Darende'de anahtar mutluluğu!

Mahallede 142 konut ile 2 dükkandan oluşan ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte tamamlanarak teslim ediliyor.

#2
Foto - Malatya'da deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor: Darende'de anahtar mutluluğu!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan konutların teslim işlemleri, 29 Haziran-5 Temmuz'da yüklenici firma tarafından şantiye alanında gerçekleştiriliyor. Anahtarlarını teslim alan hak sahipleri, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

#3
Foto - Malatya'da deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor: Darende'de anahtar mutluluğu!

Balaban Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gülseren, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

#4
Foto - Malatya'da deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor: Darende'de anahtar mutluluğu!

Hak sahiplerinden Ayşe Aslan da "Allah devletimizden razı olsun. Evler gerçekten de çok güzel olmuş." dedi. Mehmet Kara ise yeni konutlarına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

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