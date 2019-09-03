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Vali Akbıyık, yeni işyeri açılışına katıldı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yeni hizmete giren beyaz eşya satışı yapan işyerinin açılışını yaptı.

03 Eylül 2019 Salı 15:07
Vali Akbıyık, yeni işyeri açılışına katıldı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yeni hizmete giren beyaz eşya satışı yapan işyerinin açılışını yaptı.


Pehlivan Mahallesi Çevreyolu Dağgöl Apartmanda hizmete açılan beyaz eşya bayiinin açılışına Vali İdris Akbıyık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, İyi Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, Ak Parti eski İl Başkanı Mehmet Ertuş, kanaat önderlerinden Mahmut Yorulmaz ve çok sayıda davetli katıldı. İşyeri açılışı Vali İdris Akbıyık ve beraberindekiler tarafından yapıldı. Yeni işyerini hizmete açan Vali Akbıyık, huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte yeni işyerlerinin açılması mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu duyarlılıktan dolayı işyeri sahibi İsmail Karataş’a teşekkür etti. İşyeri sahibi İsmail Karataş ise, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, açılışa katılın Vali Akbıyık ve beraberindekilere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:07
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