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Vali Akbıyık, halkla bayramlaştı, oyuncak dağıttı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, arefe akşamı halkın arasına girerek halkın bayramını kutlayarak, çocuklara oyuncak dağıttı.

04 Haziran 2019 Salı 09:15
Vali Akbıyık, halkla bayramlaştı, oyuncak dağıttı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, arefe akşamı halkın arasına girerek halkın bayramını kutlayarak, çocuklara oyuncak dağıttı. Kentin caddelerinde yürüyen Vali Akbıyık, aşırı kalabalıktan yer yer zor anlar yaşadı.


Hakkari’de ilk ve tek olan Konyalı kokoreççi Mehmet İpek ile çay içip bir süre sohbet eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık daha sonra Ramazan’ın son günü olan arefe gecesine katıldı. Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte İstanbul Taksim Meydanı’nı aratmayan görüntülerin yaşandığı Hakkari çarşı merkezinde vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.


Gece geç saatlere kadar vatandaşlarla çay içip sohbet eden Vali Akbıyık, kentin en büyük alışveriş merkezi (AHS) ve kentin değişik noktalarındaki iş yerlerini ziyaret ederek esnaflara bol kazançlar diledi. İş yerlerine girerek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Akbıyık, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Çocukları kucağına alarak oyuncak hediye eden Vali Akbıyık ve Emniyet Müdürü S. Süleyman Dilberoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Çarşı merkezinde aşırı kalabalıktan yürümekten zorluk çeken Vali Akbıyık ve Emniyet Müdürü Dilberoğlu, kent merkezinde güçlükle ilerleyebildiler.


Taksim Meydanı’nı artmayan cadde ve hınca hınca dolu olan mağazalarda basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, arefe akşamı Hakkâri sokaklarında dolaştıklarını söyledi.


Vali Akbıyık, "Burası İstiklal Caddesi değil, Hakkâri’nin Bulvar Caddesi. Aşırı kalabalıktan dolayı yürüyemiyoruz. Vatandaşlarımız bayram alışverişinde. Vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde çok mutlu. Allah bu günleri bizlere aratmasın. Bu bolluk, bereket, muhabbet hep devam etsin. Buradan Hakkârili vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, herkese huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi.


Vatandaşlar ise kendilerini ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Vali İdris Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu’na teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:15
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