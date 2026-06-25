Özel ve ekibi logoyu da yürütmüş

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Şaibeyle oturtulduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğundan mahkeme kararıyla kaldırılınca çareyi ortalığı karıştırmakta gören; başarılı olamayınca da yol ayrımına giren Özgür Özel’in yeni partisinin logosu da aşırma çıktı. Adı ‘Yürüyüş’ olarak açıklanan partinin logosunun komünist propaganda afişlerine benzediği görüldü.

Sol görüşlü olmayacağı, ‘Türkiye İttifakı’ çizgisinde siyaset yapacağı belirtilen partinin kimlerle kol kola yürüyeceği merak edilmeye başladı. Yolsuzluklara bulaşan, rüşvet skandallarına karışan Özel’in gittiği her yerde muhalefete ittifak çağrısı yapması ‘Yürüyüş’ isminden hareketle “Yürütmeye ortak aranıyor herhâlde” yorumuna yol açtı. Milletin güvenini kaybeden, tek başına sandıktan çıkamayacağını, seçim kazanamayacağını anlayan Özel’in ittifaka bel bağlaması da acziyet olarak nitelendirildi.

Deneyimli siyasiler, Özel’in parti logosunu dahi aşıracak kadar küçüldüğünü vurguladılar. Harıl harıl müttefik arayan Özel’le el ele verip vermemeyi tartışan yapılanmalarda “Alnımıza ‘Yolsuzun ortağı’ yaftası yapışmasın” korkusunun hakim olduğunun altını çizdiler.

“ÖZEL’LE KİM YOL YÜRÜR Kİ”

Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları ifade etti:

“Özgür Özel ve taifesine CHP’de yer kalmadı. Otel ve pavyon köşelerinde delgelere rüşvet yağdırarak elde ettiği makamı, Kemal Kılıçdaroğlu’na geri verince tahrik denemeleri yapan ancak muvaffak olamayan Özel için yeni bir parti kurmak kaçınılmaz hâle geldi. Öğrendiğimize göre isim, logo belirlenmiş. İsmin ‘Yürüyüş’ olduğuna işaret ediliyor. Logonun da komünist afişlerini andırdığına dikkat çekiliyor. Tabii logo da bir yerden yürütülmüş. Haberler geldi. Logoda orijinal bir yan, yön yok. Bu şaşırtıcı mı? Değil. ‘Yürüyüş’ ismi de manidar. ‘Özgür Özel’le kim yürür’ sorusunu sormamak elde değil. Özel, kendine göre bir kadro bulur. Örgütlenmeye gider ancak başarılı olamaz. Çünkü millet, artık Özel ve taifesine itimat etmez. Çünkü kongrelere hile katanlara, delegeleri satın alanlara, belediyeleri soyanlara kanan olmaz. Tabii Özel ve taifesinin tek başına seçim kazanamayacağı aşikâr. O nedenle Özel, ittifak arayışına girmektedir. O nedenle müttefik peşinde koşmaktadır. Şu aşamada Özel’le bir araya gelen ya da müşterek adım atan olur mu, bilinmez. Yani Özel’le ‘yürütme’ye ortak olan çıkar mı, meçhul. Çünkü Özel ve ekibinden ahlâklı olan kaçar. ‘Alnımıza leke sürülmesin’ der. Bunun dışında Özel’in partisinin logosu dahi aşırılmış. Yani eskiden icra kurulları vardı. ‘İl, ilçe icra kurulu’ denirdi. Şu anda icranın yerini yürütme kavramı aldı. Bu kavramı da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in sevdiği kati. İmamoğlu ve Özel için en uygun tarif ‘yürütme’ olmalı. Yani CHP’nin hâli ortada. Yürüte yürüte doymayanlar belli. Delegeler de Genel Başkan da aynı. Al birini, vur ötekine. Ancak o devir bitti. Millet, artık yürütene de yürütmeye de imkân vermez. İmamoğlu ve Özel, bir rüzgâr esip yelkenleri doldurunca ‘Motorla gidiyoruz’ dedi. İngiliz, Amerikan yelkenleriyle ilerledi ama bir yerde durdu. Algı oyunları çöktü. Rüşvet ve irtikâp skandalları da daha görünür olacak. İran-Amerika-İsrail Savaşı gibi Rusya-Ukrayna Harbi de anlaşmayla nihayetlendiği ve ekonomi normale döndüğü takdirde ise Özel’le ittifak yapanlar ya da şer koalisyonuna girenler bir defa daha hüsrana uğrayacak.”