  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyayı sallayacak keşif: Mars'ta bulundu 600 bin kişi telefonuna indirdi: ‘HAYAT’ta hayat var Apple karara imza attı: Rusya'da bazı sosyal medya platformları kaldırdı... Peskov'un kafası allak bullak oldu 28 Şubat zorbalığından bugünlere Yüzbinler Kur’an-ı Kerim’le şenlendi Cübbeli Ahmet Hoca çılgına döndü: 'Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim' sözlerine gereken yapılmalı Venezuela’da acı katlanıyor, depremin bilançosu ağırlaşıyor! Çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi Nasıl bulduklarını açıkladılar: Orman yolunda 2 kişi madeni hazine buldu! Saf altın servetinin altından Osmanlı çıktı...
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Dünyayı sallayacak keşif: Mars'ta bulundu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Dünyayı sallayacak keşif: Mars'ta bulundu

BD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi son yapılan araştırmasında Mars'ta yer alan kayalarda organik karbon molekülleri buldu.

#1
Foto - Dünyayı sallayacak keşif: Mars'ta bulundu

Bilim insanları, Perseverance ile Jezero Krateri'ne su taşıyan ve bugün kurumuş durumda olan Neretva Vallis bölgesindeki Bright Angel kaya oluşumunda incelemelerde bulundu.

#2
Foto - Dünyayı sallayacak keşif: Mars'ta bulundu

İncelemelerde, "makromoleküler karbon" (MMC) olarak adlandırılan karbon türünün tespit edildiği belirtildi. Bu tür karbonun canlı organizmalardan kaynaklanabileceği gibi kaya-su etkileşimleri veya göktaşı çarpmaları gibi jeolojik süreçlerle de oluşabileceği ifade edildi.

#3
Foto - Dünyayı sallayacak keşif: Mars'ta bulundu

Araştırmacılar, Perseverance'ın robotik kolunda bulunan ve lazer ışığı kullanarak kayaçların kimyasal yapısını inceleyen SHERLOC cihazıyla yaptıkları analizlerde, yaşamın temel yapı taşları arasında yer alan organik karbonun varlığını doğruladı.

#4
Foto - Dünyayı sallayacak keşif: Mars'ta bulundu

Çalışmada ayrıca, organik karbonun Mars yüzeyinin yalnızca birkaç mikrometre altında korunduğu tespit edildi. Bu durum, yoğun radyasyon ve kimyasal oksitleyiciler nedeniyle organik maddelerin hızla parçalandığı düşünülen Mars koşullarında dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

#5
Foto - Dünyayı sallayacak keşif: Mars'ta bulundu

Araştırmanın eş yazarlarından Ashley Murphy, yaptığı açıklamada, makromoleküler karbonun nasıl oluştuğunun henüz bilinmediğini ancak bunun şimdiye kadar elde edilen en heyecan verici bulgulardan biri olduğunu söyledi.

#6
Foto - Dünyayı sallayacak keşif: Mars'ta bulundu

NASA uzmanları, karbon moleküllerinin biyolojik kökenli olup olmadığının ancak Mars'tan getirilecek kaya örneklerinin laboratuvarlarında incelenmesiyle kesin olarak anlaşılabileceğini belirtti. Araştırmanın sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlandı. NASA, 2025'te de Mars'ta keşfedilen bir kaya örneğindeki leopar desenli beneklerin, gezegende geçmişte yaşam olabileceğine dair "en net işaret" olabileceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Kuran'da yazmıyor muymuş?
TÜM YORUMLARA GİT
Fenerbahçe, Dirk Kuyt'u açıkladı
Spor

Fenerbahçe, Dirk Kuyt'u açıkladı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilere yardımcı antrenör olarak geri döndü.
Bugün CHP’den istifa etmişti! İsimler netleşti: 3 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye katılıyor
Gündem

Bugün CHP’den istifa etmişti! İsimler netleşti: 3 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye katılıyor

CHP'den geçen hafta istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün düzenlenen AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın t..
Tesettürlü kadına ahlaksız saldırı
Dünya

Tesettürlü kadına ahlaksız saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nde skandal bir olay yaşandı. Bir sağlık çalışanı tesettürlü kadını aşağılayarak İslam’a ve Müslümanlar’a kin ku..
Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?
Gündem

Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasını değerlendirdi. K..
'Erdoğan ve Şara hilafeti getirecek!'
Dünya

'Erdoğan ve Şara hilafeti getirecek!'

Barbar İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen bir Siyonizm buluşmasında Türkiye, Suriye ve Katar'a yö..
Özdağ'ın Şeyh Said provokasyonu hukuk duvarına çarptı! AK Parti'li Fırat, maskesi düşenlerin acizliğini tek tek deşifre etti!
Gündem

Özdağ'ın Şeyh Said provokasyonu hukuk duvarına çarptı! AK Parti'li Fırat, maskesi düşenlerin acizliğini tek tek deşifre etti!

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ’ın, Şeyh Said'in hatırasına yönelik sarf ettiği çirkin hakaretler ve nefret söylemleri yargı ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23