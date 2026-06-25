Bir yanda korsan bir yanda genel başkan! Kılıçdaroğlu ve Özel arasında butlan sonrası ilk temas
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, istinafın mutlak butlan kararı sonrası ilk kez yüz yüze TBMM'deki cenaze töreninde bir araya geldi. İki ismin tören sırasındaki tokalaşması, butlan sonrası ilk temas olarak kayıtlara geçti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.
21 Mayıs'ta verilen karar sonrası Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki ilk temas Meclis'te gerçekleşti.
Yaşamını yitiren 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun cenaze töreninde tokalaşması kameralara yansıdı.
1951'de Balıkesir'de doğan Orhan Sür, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nden mezun olduktan sonra harita mühendisi olarak görev yaptı.
22. Dönemde CHP'den Balıkesir Milletvekili olarak Parlamento'ya giren Sür, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Orhan Sür'ün cenazesinin yarın memleketi Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.