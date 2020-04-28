Vali Akbıyık: “Hakkari’de korona virüs vakaları var”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte korona virüsü vakaları bulunduğunu belirterek, “Şu ana kadar 70’in üzerinde hasta taburcu edildi” dedi.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Yeni Köprü Jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek, burada korona virüsü salgını nedeniyle yapılan sağlık taraması çalışmalarını inceledi. Sağlık görevlileriyle sohbet eden Akbıyık, buradaki uygulamayı yakından izledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, Hakkari’ye Van ve Şırnak’tan olmak üzere iki girişte sağlık taraması yapıldığını söyledi. Hakkari’deki iki giriş noktasından gelen vatandaşların ateşlerini ölçerek kente aldıklarını ifade eden Vali Akbıyık, “Vatandaşlarımızın korona virüsle mücadelede Cumhurbaşkanlığı, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarımızın açıkladıkları genelgeler doğrultusundaki kurallara uymaları konusunda çaba sarf ediyoruz. Maalesef ilimizde de korona virüs vakaları var. Tabi iyileşen hastalarımız var, hastanede yatan hastalarımız var. Şu ana kadar 70’in üzerinde hasta taburcu edildi” dedi

“2 bin 500 vatandaşımıza destek verdik”

65 yaş ve üstü ile 20 yaşın altındaki vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılandığına belirten Vali Akbıyık, “Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımıza destek verdik. Bin civarı gıda paketi dağıttık. İş yerlerinin denetimi ve temizliği konularında polis, jandarma ve belediye ekiplerimiz sürekli çalışma yapıyorlar. Amacımız salgın sürecinde Hakkari’mizin en az zararla bu süreci atlatmasıdır. Hem ülke genelinde hem de kentimizde iyi mücadele yürütülüyor” şeklinde konuştu.

Daha sonra beraberindekilerle Hakkari-Van sınırındaki Sarıtaş köyü civarındaki sıcak su kaynağının bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, “Burada sıcak su kaynağımız var. İl Özel İdaresi olarak jeofizik çalışmaları yaptık ve burada sıcak su olduğuna kanaat getirdik. Daha sonra ilgili bürokratlarla görüştük. Burada sıcak su sondajı yapmaya karar verdik. Bununla ilgili birtakım projelerimiz de var. Maden Teknik Arama Enstitümüz burada başlayacaktı çalışmaya, ama salgın nedeniyle gecikti. Önümüzdeki ay başlayacaklar inşallah ve burada sıcak suyu hızlı şekilde çıkaracağız. Termal otel projemiz var, fizik, tedavi ve rehabilitasyon merkezi. Yine burada vatandaşlarımızın istifadesine sunabileceğimiz seralar yapacağız. Hakkari ve bölgenin hem turizm hem de ekonomisine katkı yapacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Akbıyık, Hakkari girişinde bulunan Depin Polis kontrol noktasında da incelemelerde bulunduktan sonra il merkezine geçti.