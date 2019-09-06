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Vali Akbıyık, Hakkari’de ikinci işyeri açılışı yaptı

Hakkari’de huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yeni iş yeri daha hizmete açıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:39
Vali Akbıyık, Hakkari’de ikinci işyeri açılışı yaptı

Hakkari’de huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yeni iş yeri daha hizmete açıldı.


Çevre yolu üzerinde hizmete giren ve 6 kişinin istihdam edildiği “Aktif Mobilya” adlı iş yerinin açılışın törenineVali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk,Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar,İyi Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş,Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Müdür Yardımcısı Ayhan Turgut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü H. Salih Kaya,Durankaya eski Belediye Belde Başkanı Slehi aşireti kanaat önderi Fatih Keskin, Hakkari’nin illeri gelenlerinden Mahmut Yorulmaz, Hasan Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.


Yaklaşık 20 yıldır değişik sektörlerde faaliyetlerini sürdüren Hakkarili genç işadamları Hasan Korkmaz ve Hamdi Kaya tarafından hizmete sunulan “Aktif Mobilya” adlı işyerinin açılışını Vali Akbıyık ve beraberindekiler tarafından hizmete açıldı.


Aynı caddede önceki gün yeni bir işyeri hizmete açıklarını belirten Vali Akbıyık, Hakkari’de hayat var, Hakkari’de huzur ve güven olduğunu belirterek,, istihdama yönelik son günlerde ardı ardına açılan işyerlerini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Hakkarili genç işadamları Hasan Korkmaz ve Hamdi Kaya ise, 20 yıldır değişik sektörlerde faaliyet gösterdiklerini belirterek eksik gördükleri bu işyerini hizmete açmaya karar verdiklerini belirttiler.


Korkmaz ve Kaya,” Huzurun sağlandığı Hakkari hizmetin en iyisine layıktır. Aktif Mobilya Hakkari şubesini açmaktan mutluyuz. İşyerimizde ev, okul ve büro malzemeleri bulunmaktadır.İşyerimizde yaklaşık 6 kişi istihdam edilmektedir. Açılışımız da bizleri yalnız bırakmayan sayın Valimiz İdris Akbıyık ve beraberindeki herkese teşekkür ediyoruz”şeklinde konuştular.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:39
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