Valerien İsmael: İntihar ettik

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İntihar ettik diyebilirim"

"Maça çok iyi başladık. Kontrol tamamen bizdeydi. Disiplini elden bırakmak kabul edilemez. Kırmızı kart, penaltı, kendi kalemize gol... İntihar ettik diyebilirim. Maç 3-1 iken 11 kişiden 10'a düştüğünüzde, oyun tamamen değişiyor. Orta sahayı sağlam tutmaya çalıştık. 10 kişi kalınca hem merkezden hem de kenardan ortalarla geldiler, biz merkezi tutmak istedik ve ortaları engellemek istedik. Biz bunu 2. gole kadar çok iyi yaptık. Çok çok üzgünüz. İyi başlamamıza rağmen bu sonuç bizi çok üzdü. Haftaya oynayacağımız maça da böyle başlayıp, böyle devam ettirmemeye çalışacağız"

Ghezzal açıklaması

"Ghezzal'ın bir sakatlığı var, o yüzden oyundan çıktı. Kulübün bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. İki hafta üst üste kırmızı kart görmek kabul edilemez. 2. golü yemeseydik, oyunu lehimize tutabilirdik. "