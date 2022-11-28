Valencia, Katar'dan sürprizle dönecek!
Süper Lig'in lideri olan Kanarya, devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin gözlemcileri Dünya Kupası'nı yakından takip ederken; Enner Valencia'nın Ekvador'dan takım arkadaşı dikkatleri üzerine çekti. İşte sarı-lacivertlilerin radarına takılan o isim...
Süper Lig'in lideri olan Kanarya, devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin gözlemcileri Dünya Kupası'nı yakından takip ederken; Enner Valencia'nın Ekvador'dan takım arkadaşı dikkatleri üzerine çekti. İşte sarı-lacivertlilerin radarına takılan o isim...
Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar sürüyor.
Dünya Kupası'nda yetenekleri yakından inceleyen sarı-lacivertli gözlemcilerin gözüne Enner Valencia'nın Ekvador Milli Takımı'ndan arkadaşı Michael Estrada çarptı.
26 yaşındaki oyuncunun hareketli bir oyun stiline sahip olması kanatlarda ve forvet hattında oynayabilmesi büyük bir avantaj olarak göze çarpıyor.
A Spor'a göre; Bonservisi Deportivo Toluca takımında bulunan Estrada şu anda kiralık Cruz Azul'da forma giyiyor. Meksika ekibinin oyuncuyu transfer etme opsiyonu bulunuyor.
Fenerbahçe, Valencia'nın milli takımdan arkadaşı Estrada'nın durumunu yakından takip ediyor. 26 yaşındaki oyuncunun performansının beğenilmesi durumunda bir hamle yapılacak.