Valencia-Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta? CANLI Valencia-Celta Vigo
İspanya La Liga'nın 38.haftasında Valencia sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Peki, Valencia-Celta Vigo maçı ne zaman?
La Liga'nın 38.haftasında Valencia ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Peki, Valencia-Celta Vigo maçı ne zaman?
Valencia-Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta? CANLI Valencia-Celta Vigo
Celta Vigo bu akşam Türkiye saatiyle 18.30'da Estadio de Mestalla'da Celta Vigo'yu konuk edecek. Maç Spor Smart ve D Smart Youtube kanallarından naklen yayımlanacak.
Valencia: Cillessen, Piccini, Guillamon, Alderete, Gaya, Soler, Wass, Racic, Costa, Guedes, Duro
Celta Vigo: Dituro, Vazquez, Aidoo, Araujo, Galan, Beltran, Mendez, Suarez, Nolito, Mina, Aspas