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Spor Valencia-Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta? CANLI Valencia-Celta Vigo
Spor

Valencia-Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta? CANLI Valencia-Celta Vigo

İspanya La Liga'nın 38.haftasında Valencia sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Peki, Valencia-Celta Vigo maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-21 13:54:00 -
Valencia-Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta? CANLI Valencia-Celta Vigo

La Liga'nın 38.haftasında Valencia ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Peki, Valencia-Celta Vigo maçı ne zaman?

Valencia-Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta? CANLI Valencia-Celta Vigo

Celta Vigo bu akşam Türkiye saatiyle 18.30'da Estadio de Mestalla'da Celta Vigo'yu konuk edecek. Maç Spor Smart ve D Smart Youtube kanallarından naklen yayımlanacak.

Valencia: Cillessen, Piccini, Guillamon, Alderete, Gaya, Soler, Wass, Racic, Costa, Guedes, Duro

Celta Vigo: Dituro, Vazquez, Aidoo, Araujo, Galan, Beltran, Mendez, Suarez, Nolito, Mina, Aspas

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