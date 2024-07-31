Vakko'nun olimpiyat skandalı! Kim onay verdi bu rezilliğe?

Star yazarı Fadime Özkan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcularının kıyafetlerini eleştirdi. Vakko'nun tasarımlarının eleştirilerin odağında olduğunu belirten Özkan, İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çekerek, bu kıyafetlerin yanlış bir seçim olduğunu söyledi. Özkan, daha dikkatli ve şuurlu olunması gerektiğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil eden sporcuların açılışta giydiği kıyafetler haklı olarak çok eleştirildi. Spor dahil her alanda iddia ortaya koyan Türkiye'nin uluslararası bir spor müsabakasında gülünç bir kıyafetle arzı endam etmesinin arkasında sadece zevksizlik ve beceriksizlik görmüyorum ben.

Kimse kusura bakmasın ama Siyonist İsrail'in sadece çoluk çocuk sivilleri ve insani değerleri değil Filistin'in haklılığını savunan kişileri ve ülkeleri de hedef seçtiği bir dönemde tasarım işinin Vakko'ya verilmesi sıkıntılı bir durumdur.

Baksanıza İsrail soykırımının on aydır aralıksız sürdüğü bir zamanda Türk sporcularına toplama kamplarında Yahudilere giydirilen mavi beyaz çizgili pijamayı giydirmeye cüret edebilmiş. Birileri de onay vermiş tabii bu rezilliğe!

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Tamam Vakko bir Türk markasıdır, tamam Türk vatandaşı olan Yahudiler bu toplumun bir parçasıdır ama İsrail saldırganlığının MGK kararıyla tehlikeli bulunduğu, Türkiye'nin hedef ülke konumunda tutulduğu, "Anadolu'nun ileri hat savunması Gazze'den başlar" denildiği bir düzlemde çok daha dikkatli ve şuurlu olunmalıydı. Tasarım siparişini veren kurum, komite her kim ise yanlış yapmıştır.

Sibel Eraslan'a katılıyorum, Olgunlaşma Enstitüsü tasarlamalıydı Millilerin kıyafetlerini."