Vakitsiz öten horozlar için yasa çıkarıldı!

Fransa'nın kırsal bölgelerine taşınan ve horozların ötüşü, köpeklerin havlaması, tarım makinesi gürültüsü ya da gübre kokusundan rahatsız olan kişilerin şikayette bulunması artık o kadar kolay olmayacak.

Euronews'in haberine göre; Fransa'da hayvanların hakkı koruma altına alındı.

Fransız parlamentosu, komşular arasındaki çatışmaları sınırlamayı ve "yeni kırsal bölge sakinlerinin" çiftçilere karşı "kötü niyetli" davalar açmasını önlemeyi amaçlayan bir yasayı kabul etti.

İktidardaki çoğunluk milletvekili Nicole Le Peih tarafından sunulan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından desteklenen yasa tasarısı 12'ye karşı 78 oyla kabul edildi ve Senato'ya oylanması için gönderildi.

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bu yasa, işleri sadece bizi beslemek olan çiftçilere karşı kötü niyetli davalara son verecek. Bu sağduyulu bir teklif, çiftçilerin sağduyusu" dedi.

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