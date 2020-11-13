Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere tanınan burs imkanı ile birlikte başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlara yönelik araştırmalar başladı. 1-15 Ekim 2020 tarihlerinde ortaöğrenim, 15-30 Ekim 2020 tarihlerinde ise yükseköğrenim burs başvuruları alınmıştı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından VGM burs sonuçlarına yönelik sorgulamalar da hız kazandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da VGM burs başvuru işlemleri ortaöğretim ve yükseköğrenim bursu için ayrı tarihlerde alındı.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.

Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.

Burslar ne zaman yatırılacak?

Yükseköğrenim öğrencilerine 8 ay süreyle, ortaöğrenim öğrencilerine ise 9 ay süreyle burs verilecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.