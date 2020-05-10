VakıfBank’tan ekonomiye 394 milyarlık katkı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank olarak pandeminin günlük hayat ve ülke ekonomilerine etkilerinin oldukça yoğun hissedildiği bu dönemde, müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte, VakıfBank ailesi olarak şubelerimizden Bankamız üst yönetimine kadar her kademede büyük özveriyle çalışıyor, çözümün bir parçası olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

“Düşük gelirlilerin yanındayız”

Hazırladıkları 9 maddelik ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ destek paketi kapsamında sağladıkları desteklere değinen Üstünsalih, “KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 43 bin müşterimizin 23,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik. Yaklaşık 346 bin bireysel müşterimizin, toplam 17,7 milyar lira kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik. Birçok müşterimizin mevcut kredilerini nakit akışları doğrultusunda yeniden yapılandırdık. Hazine Destekli KGF kefaletiyle işe devam destek kredisinden, maaş ve çek ödemelerine kadar birçok alanda ihtiyacı olan tüm işletmelere destek veriyoruz. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi Paketi ile düşük gelirli vatandaşlarımızın da yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“En çok kaynak getiren banka’’

Mevduat dışı fonlama kalemlerinde başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, konuya yönelik şu açıklamalarda bulundu: “Yıl başından bu yana uluslararası piyasalardan en çok kaynak getiren banka olduk. Aktif rasyosu en yüksek bankalardan biri olarak milli ekonomiye olan desteğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürecek; bu doğrultuda kaynak yapımızı çeşitlendirmeye ve fonlama yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz’’ dedi.