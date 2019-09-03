VakıfBank’tan dış ticareti destekleyen paketler

VakıfBank, Dış Ticaret Paketleri ile sunduğu avantajlara bir yenisini daha ekledi. Destek paketlerden cirosu 40 milyon TL’ye kadar olan KOBİ segmentindeki tüm firmalar yararlanabiliyor.

Türkiye için çalışıyoruz

Yabancı para transferleri ve ithalat-ihracat işlemlerinin daha uygun maliyetlerle gerçekleştirildiği paketler sayesinde fiyat değişiklerine karşı koruma sağlanırken, bankanın dijital kanallarının sunduğu avantajlar ile de KOBİ’lerin operasyonel yükü azalıyor. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, paketlere ilişkin şunları söyledi: “VakıfBank olarak Türkiye bilançosu için çalışıyoruz. Ekonomideki dengelenme sürecine en büyük desteği veren bankalardan biriyiz. Özellikle KOBİ’lerimizin yanındaki güç olarak katma değer üreten firmalarımıza önemli katkılarda bulunuyoruz. Dış ticaret dengesinin ülkemiz lehine değişmesi ve dövize olan talebin azalması hedefiyle KOBİ’lere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimize sürekli olarak yenilerini ekliyoruz.”

“Operasyonel yük azalacak”

Çelebi, “KOBİ’ler, bu paketlerimiz sayesinde yurtiçi ve yurtdışı yabancı para transferlerini ve dış ticaret işlemlerini daha uygun maliyetlerle yapabilecek. Ayrıca, fiyat değişikliklerine karşı koruma fırsatı yakalayacak ve bankamızın dijital kanallarını kullanarak operasyonel yük azalacak” ifadelerini kullandı.