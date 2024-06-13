VakıfBank’ın milli ekonomiye katkısını 8 kat artıran Abdi Serdar Üstünsalih güven tazeledi!

VakıfBank’ın 70. Olağan Genel Kurulu, 6 Haziran 2024 tarihinde bankanın Ümraniye’de bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Görev süresince VakıfBank’ın varlık gösterdiği her alanda lider bir banka haline dönüşmesine önderlik eden Abdi Serdar Üstünsalih’in Haziran 2019’dan bu yana sürdürdüğü Genel Müdürlük görevini yeni dönemde de devam ettirmesi karara bağlandı.

“Sektör büyümesine katkıda bulunan bir kamu bankası ve Türkiye’nin milli değeriyiz”

VakıfBank’ın ülkesi ve milleti nezdinde üstlendiği görev ve mesuliyetleri her zaman titizlikle yerine getirdiğini belirten Üstünsalih, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Gerçekleştirdiğimiz tüm başarıları, emeğimizin, gayretimizin bir sonucu olarak atfedeceğimiz anlamlı bir yılı geride bıraktık. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır sonuç ve gelişmelerin öncüsü olmayı da her zaman olduğu gibi odağımıza aldık. Geride bıraktığımız yıl; aktif büyüklüğümüz yüzde 66 artışla 2,8 trilyon TL’ye ulaştı. 25 milyar TL net kâr elde eden Bankamız, ekonomik büyümenin en büyük unsurlarından olan ihracat ve yatırım odaklı projelere desteğini kesintisiz bir şekilde sürdürdü. Uyguladığımız büyüme stratejilerimiz ile ticari kredilerimiz 1,2 trilyon TL’yi aştı. Toplam mevduatımız yıllık bazda yüzde 74 artışla 2 trilyon TL’ye yaklaştı. TL vadeli mevduatlar ise yüzde 93’lük artışla ilk defa 1 trilyon TL seviyesini aştı.”

“Yenilikçi ürün ve hizmetler ile sürdürülebilir kalkınmaya destek oluyoruz”

Emanetçisi oldukları değerlerin ışığında, toplumun her kesimi için yenilikçi ürün ve hizmetler ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaya devam ettiklerinin altını çizen Üstünsalih, “ Bugüne kadar ViBi, SKY Limit, Vinov, Vibox, Dijital Banko Çek, Tüm Hesap, FİDE, GASS, Ödeme İste, V-Limit, QR ile ödeme, Metal Kart gibi yenilikçi ürün ve hizmetlerin yanı sıra VakıfPays ödeme şirketimizi de kurarak sektörümüze yön vermeye devam ettik. Bu bakış açımız ile de 24 milyonu aşan müşteriye ulaştık” diye konuştu.

“Hayatın her alanında öncü rol üstleniyoruz”

Üstünsalih, sözlerinin şöyle tamamladı: “Finansal başarılarımızın yanında sosyal ve çevresel performansımızla da öncü olmaya devam ediyoruz. Çevresel tarafta 2023 yılında karbon emisyon azaltımına ilişkin hedefleri Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylanan ilk Türk Bankası olduk. Ayrıca Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Programı’nda, A skoru ile Global A Listesine girerken, Su Güvenliği Programı’nda da A- Skoru ile “Liderlik” seviyesine yükseldik. Bu başarının mimarı her daim omuz omuza olup, Bankası ve ülkesi için tüm varlığı ile çaba gösteren büyük VakıfBank ailesidir. Onların bu bilinç ve özverisi ile ülkemiz ekonomisine desteğimizi sürdürüyoruz. ‘Daima Seninle’ diyerek milletimize, esnafımıza, çiftçimize, iş insanımıza kısacası toplumun her kesimine can-ı gönülden hizmet ediyoruz. Ülkemizi hep birlikte geleceğe taşıyoruz.”

“VakıfBank’ın yükselişini zirveye taşıdı”

Haziran 2019 döneminde varlık büyüklüğüne göre sektörde 6. Banka olan VakıfBank, 2019 yıl sonunda dördüncülüğe yükseldi. Mart 2024 döneminde, Haziran 2019 dönemine göre varlık büyüklüğünü yaklaşık 8 kat artırarak 3 Trilyon TL’nin üzerine taşıdı. Böylece ilk defa 2020 yılsonunda sektöründe ikinci olan VakıfBank, o günden bugüne sektördeki konumunu güçlü bir şekilde korudu.

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Bankanın özkaynakları, Haziran 2019 dönemindeki 29,3 milyar TL seviyesinden 184,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

Varlıklarda en büyük paya sahip olan krediler ise, Haziran 2019 döneminde 250 milyar TL iken Mart 2024 itibarıyla 1,6 trilyon TL’yi aştı.

Milli ekonomiyi, ihracatı ve hane halkına desteklerini bu dönemde de kesintisiz sürdüren VakıfBank’ın, ticari kredileri 195 milyar TL’den 1,3 trilyon TL’ye ve bireysel kredileri 55 milyar TL iken 317 milyar lira seviyesine ulaştı.

Banka bu dönemler arasında, pasif tarafta en önemli fonlama kaynağı olan mevduat büyüklüğünü 214 milyar TL’den 2 trilyon liranın üstüne taşıdı.

Haziran 2019 ile Mart 2024 dönemleri arasında uluslararası piyasalardan temin edilen toplamda 24 milyar ABD doları tutarında yeni kaynak ile fonlama yapısını çeşitlendirerek itibarını güçlendirmeye devam etti.

Haziran 2019 döneminde aktif müşteri sayısı 18,2 milyon olan VakıfBank yaygın şube ağı ve yenilikçi ürün ve hizmetler ile müşterilerin ilgisini çekerek Mart 2024 itibarıyla müşteri sayısını 24,3 milyona taşıdı.

VakıfBank Yönetim Kurulu (alfabetik sırayla)

Abdi Serdar Üstünsalih, Abdülkadir Aksu, Dr. Adnan Ertem, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Halil Çelik, Haydar Kemal Kurt, Mustafa Saydam, Sadık Yakut, Şahin Uğur.