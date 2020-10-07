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Spor VakıfBank yoluna kayıpsız devam ediyor
Spor

VakıfBank yoluna kayıpsız devam ediyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: -"Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık ve bu deneyimden en iyi şekilde kazanım elde etmeye çalıştık"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:57:29 -
VakıfBank yoluna kayıpsız devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenen VakıfBank, yoluna kayıpsız devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan 7 oyuncu ve 2 teknik üyesinin hastalığı atlattığı sarı-siyahlı takım, ligde oynadığı 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımın sağlık ekibine teşekkür ederek, "İki hafta boyunca harika bir iş çıkardılar. Fiziksel olarak en iyi durumda bu maça çıkabilmemiz için çok çalıştılar. Takım olarak bu maçın zorlu olacağını biliyorduk. Elbette fiziksel olarak iyi bir durumda değildik. Ama oyuncularım bu maçın önemini biliyordu ve sahada iyi mücadele ettiler. Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık ve bu deneyimden en iyi şekilde kazanım elde etmeye çalıştık.'' ifadelerini kullandı.

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise takım olarak zor bir süreç geçirdiklerini anlatarak, "Böyle bir sürecin yaşanabileceğini ihtimaller dahilindeydi. Hem mental hem de fiziksel olarak bu sürece hazırlıklıydık. Takım olarak bu süreci iyi bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. İki hafta bile olsa birbirimizi ve sahada olmayı özledik. Bu da Galatasaray maçına güzel yansıdı diye düşünüyorum. Tüm takım olarak tek antrenman yapmamıza rağmen güzel bir sonuçla sahadan ayrıldık.'' değerlendirmesinde bulundu.

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