VakıfBank Voleybol Takımı bir kez daha Guinness Rekorlar Kitabı'nda

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Daha önce 73 resmi maçı kazanarak üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı olarak 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran VakıfBank yeni bir rekora daha imza atmayı başardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlılar, 13 kez düzenlenen Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında namağlup şampiyon olurken, bir kez ikinci, iki kez de üçüncü olmayı başardı.

Ayrıca Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan kulüp olan VakıfBank, bu şampiyonlukları kazanırken finallerde sırasıyla Brezilya ekipleri Unilever Volei, Rexona-Sesc Rio ve Minas Tenis Clube'yi 3-0'lık skorlarla mağlup etti.





- "Kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"





VakıfBank Genel Müdürü ve kulüp başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, yaptığı açıklamada Türk kadınının gücünü dünyaya göstermeye devam edeceklerini belirterek, "1986 yılında kurduğumuz VakıfBank Spor Kulübümüz bugün dünyanın en büyük voleybol okuludur. Bu alanda yaptığımız yatırım, spor tarihimiz için bir mihenk taşıdır. Türk kadınının gücünü göstermek ve yeni nesillere iyi örnekler sunmak en büyük hedefimizdir. Biz, sporcularımızı yetiştirip Türk sporuna katkı sağlama misyonuyla hareket ediyoruz. Kızlarımızı sosyal hayata hazırlıyor, başarıya giden yolda kendilerine yardımcı oluyoruz. Böyle başarılarda sadece VakıfBank'ın değil Türk kadınının başarısının altını çizmenin çok daha anlamlı olduğuna inanıyoruz. VakıfBank olarak tüm gücümüzle kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Türk voleyboluna sayısız oyuncu kazandırdıklarını aktaran Üstünsalih şunları söyledi:

"1986 yılından bu yana Türk voleyboluna sayısız oyuncu yetiştiren bir kulüp olarak şu anda 3000'i aşkın genç kızımızı spor hayatına hazırlıyoruz. Dünyanın en iyi voleybol tesisi olan VakıfBank Spor Sarayı'nda sadece voleybolcu değil, başarılı Türk kadınları yetiştiriyoruz. Her zaman Türk kadınına en iyisinin yakışacağını düşünerek çalışıyoruz. Böylesi güzel gelişmelerde daha iyisini yapmak için motivasyonumuzu katlıyor. Bu şampiyonluklarda emeği olan tüm teknik ve idari kadromuz ile sporcularımıza ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum."