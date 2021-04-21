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Ekonomi VakıfBank, üst üste iki yıl Karbon Negatif kuruluş oldu
Ekonomi

VakıfBank, üst üste iki yıl Karbon Negatif kuruluş oldu

VakıfBank, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 12:51:00 -
VakıfBank, üst üste iki yıl Karbon Negatif kuruluş oldu

2019’da tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek önemli bir adım atan banka, 2020’de de aynı performansı sergiledi ve iki yıl üst üste Karbon Negatif kuruluş oldu. Uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, şöyle dedi:

Hedef büyük

“Kapsamlı ve hassas enerji ve emisyon yönetimimiz sayesinde sürdürülebilirlik performansımızı her yıl biraz daha arttırıyoruz. 2019’da 53 bin 413 tCO2e olarak gerçekleşen toplam emisyon miktarımızı 2020’de yaklaşık yüzde 25 azaltarak 40 bin 429 tCO2e seviyesine indirdik. Yenilenebilir enerjinin desteklenmesi amacıyla ISO 14064 sertifikasıyla doğrulanan bu miktarın karşılığı olarak temiz enerji kaynaklarından üretilen 45 bin Doğrulanmış Karbon Birimi aldık. Böylece ‘karbon negatif’ kuruluş olma konumumuzu koruduk. 2021 hedeflerimizi daha da yükselterek ilerliyoruz. Bu yıl yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektrik payını yüzde 50’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz.” Topluma ve çevreye katkıda bulunma anlayışıyla yürüttükleri faaliyetlere değinen Şimşek, şunları aktardı: “Sorumlu ve yeşil finansman konularında aktif rol oynamaya devam ediyoruz. Finansman sağladığımız projelerle hem doğrudan hem de dolaylı olarak olumlu etki oluşturmaya odaklanıyoruz. Finansmanda çevre dostu çalışmalara, yenilenebilir enerji projelerine öncelik tanıyoruz. Olumlu etkinin devamlılığını takip etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz.”

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