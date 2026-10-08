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Ekonomi Rusya şokta: 'Türkiye alımı azalttı' diyerek duyurdular
Ekonomi

Rusya şokta: 'Türkiye alımı azalttı' diyerek duyurdular

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Rusya şokta: 'Türkiye alımı azalttı' diyerek duyurdular

Rus basını, Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinin etki bir şekilde çalışmaya başladığını ve bu nedenle Ankara'nın pahalı gaz ithalatından kaçınmaya başladığını duyurdu. Son veriler ışığında Türkiye’nin Rusya’dan gaz alımı ağustosta yüzde 61 azaldı.

Türkiye’de hidroelektrik santrallerinin 2026 yılında yüksek düzeyde elektrik üretmeye devam etmesi, ülkenin pahalı gaz ithalatına yönelik ek harcamalardan kaçınmasına yardımcı oluyor.

Hidroelektrik santrallerindeki üretim artışı eylül ve ekim aylarında da görülüyor. Ayrıca ülkede bu yaz hava koşulları oldukça ılımlı seyretti. Hava sıcaklıkları iklim normallerine yaklaşırken, önceki birkaç yıldaki kadar sıcak olmaması soğutma amacıyla daha az enerji harcanmasını sağladı.

 

Eurostat verilerine göre Türkiye, Ağustos 2026’da toplam 2,756 milyar metreküp gaz ithal etti. Bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı. Söz konusu rakam, kriz yılı olan 2008’in ekim ayından bu yana, son 18 yılın en düşük aylık ithalat hacmi oldu. 2026’nın başından bu yana gaz ithalatı yüzde 3 azalarak 36,508 milyar metreküpe geriledi.

 

Boru hattı gazı ithalatında düşüş

Boru hattıyla yapılan gaz ithalatı yüzde 36 düşerek 2,372 milyar metreküp oldu. Yılın ilk sekiz ayında ise boru hattı gazı ithalatı yüzde 6 azalarak 25,735 milyar metreküpe geriledi.

Rusya’dan yapılan gaz sevkiyatı ağustosta 723 milyon metreküp olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 azaldı. Yıl başından bu yana Rusya’dan yapılan sevkiyat ise yüzde 17 düşüşle 12,137 milyar metreküp oldu.

 

Azerbaycan’dan ağustos ayında 732 milyon metreküp gaz alındı. Bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azaldı. Şah Deniz sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle bu ülkeden yapılan sevkiyat 6-16 Ağustos tarihleri arasında durduruldu. Yıl başından bu yana Azerbaycan’dan 7,239 milyar metreküp gaz sevk edildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daha düşük oldu.

İran’dan 916 milyon metreküp gaz geldi. Bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı. Yılın ilk sekiz ayı itibarıyla İran’dan yapılan ithalat yüzde 26 artarak 6,372 milyar metreküpe yükseldi.

 

Kış aylarında rekor seviyelere çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı, ağustosta da mevsimsel olarak düşük seviyede kaldı ve 384 milyon metreküp, diğer bir ifadeyle 295 bin ton olarak gerçekleşti. Türkiye’deki LNG terminalleri yüzde 10 kapasiteyle çalıştı. LNG ihracatçısı olarak yalnızca uzun vadeli tedarikçi Cezayir kaldı. ABD’den ise üst üste üçüncü ay LNG sevkiyatı yapılmadı.

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