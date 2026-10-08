Mısır'da tutsaklar açlık grevinde

Mısır’da Sisi yönetiminin cezaevlerinde tutulan çok sayıda tutsağın, hapishanelerde yaşandığı öne sürülen hak ihlallerini protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığı bildirildi. Yerel bir insan hakları kuruluşunun aktardığına göre, çok sayıda tutsak çarşamba günü açlık grevine giderek cezaevlerindeki uygulamalara tepki gösterdi.

Mısırlı Tutuklu Aileleri Derneği (FEDA), grevin 7-9 Ekim tarihleri arasında süreceğini ve Mısır cezaevlerinde devam eden hak ihlallerine tepki olarak başlatıldığını açıkladı.

Kuruluş pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Binlerce tutuklu yargılama öncesi tutuklulukta serbest bırakılma umudunu kaybetti" ifadelerini kullandı.

Grev, tutukluların fiziksel saldırı ve tıbbi bakımın engellenmesi dahil ihlallerin sona erdirilmesi için yetkililerle temas kurmaya yönelik tekrarlanan girişimlerinin ardından geldi.

Sivil toplum kuruluşuna göre bazı tutuklular kötü muamele nedeniyle hayatını kaybetti.

FEDA, bu yılın başlarında siyasi tutukluların aileleri tarafından, haksız yere cezaevinde tutulan kişilerin serbest bırakılması için mücadele etmek, gözaltı ve tutukluluk koşullarının iyileştirilmesini ve adil yargılamaları talep etmek amacıyla kuruldu.

Mısır cezaevlerinde gazeteciler, insan hakları aktivistleri, protestocular, akademisyenler ve siyasi isimler dahil on binlerce siyasi tutuklunun bulunduğu tahmin ediliyor.

Bunların birçoğu uzun süre yargılama öncesi tutuklulukta tutuluyor. Bazıları ise insan hakları gözlemcilerinin adil olmadığını belirttiği yargılamaların ardından verilen uzun hapis cezalarını çekiyor.

FEDA, yetkililere süresiz şekilde yargılama öncesi tutuklulukta tutulan tüm kişileri serbest bırakma ve siyasi mahkumlara yönelik ihlalleri derhal durdurma çağrısında bulundu.

Kuruluş ayrıca başsavcılıktan, gerilimin özellikle yüksek olduğu cezaevlerine acil ziyaretler düzenlemesini istedi.

Mısır makamları geçen hafta da bağımsız doğrulama platformu Matsadaash'tan altı gazeteciyi gözaltına almıştı.

Mısır Kişisel Haklar Girişimi'nin avukatları, gazetecilerin "darp, elektrik verme, zorla soyma ve ailelerine yönelik tehditler dahil çeşitli işkence ve kötü muamele biçimlerine" maruz kaldığını söyledi.

Gazetecilerden biri, "terör örgütüne katılma" ve dezenformasyon yayma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 15 gün süreyle tutuklandı. Diğer beş gazeteci hakkındaki soruşturmalar ise sürüyor.

Hükümet, internet sitesini "Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olmakla" suçladı.

Mısır Kişisel Haklar Girişimi'ne göre son gözaltılarla birlikte Mısır'da tutuklu gazeteci sayısı 26'ya yükseldi.

Kaynak: Mepa News